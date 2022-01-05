Офис генпрокурора заблокировал все счета "АрселорМиттал Кривой Рог" — заявление компании

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил, что Офис генерального прокурора 4 января заблокировал все счета компании. Об этом говорится в заявлении ArcelorMittal.

По информации компании, представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить решение суда, принятое 30 ноября 2021 года, о наложении арестов на счета предприятия.

В компании подчеркивают, что 4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию "АрселорМиттал Кривой Рог" и отклонил гражданский иск против компании, который подала Государственная налоговая служба.

Но на этом судебные разбирательства не закончились. Уже 17 ноября Генпрокуратура и Служба безопасности возбудили уголовное дело против одного из руководителей АМКР.

В компании называют эти действия "давлением на крупнейшего иностранного инвестора", а уголовные обвинения — "надуманным".

В АМКР подчеркивают, что в настоящее время гражданский процесс против "АрселорМиттал Кривой Рог" не ведется. Поэтому нет юридических оснований для блокирования счетов компании, считают в АМКР.

"Со старта 2022 года наша компания получила очередное красноречивое подтверждение тому, что государство враждебно настроено к иностранным инвесторам. Возмутительно, что правоохранительные органы готовы парализовать работу крупнейшего горно-металлургического предприятия страны и поставить под угрозу более 20 000 человек, которые не получат свою зарплату в срок. Эти обвинения и арест счетов не имеют оснований, и мы будем защищать законные интересы нашего бизнеса, а также наших многочисленных сотрудников, поставщиков и партнеров", — заявил замгендиректора АМКР по административным вопросам Артем Филипьев.

Напомним, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении топ-менеджеру “АрселорМиттал Кривой Рог” по делу об уклонении от налогов и служебном подлоге.

Суть налогового спора, который происходит между фискалами и “АрселорМиттал Кривой Рог”, сложная из-за возможности двоякой трактовки украинского налогового законодательства. ГНС подозревает компанию в уклонении от уплаты налогов на 2,2 миллиарда гривен, в АМКР все отрицают.

Отметим, в 2019 году президент Владимир Зеленский посетил Кривой Рог, где провел совещание по вопросам экологии, на котором, в частности, раскритиковал АМКР.

Это произошло 12 июля 2019 года, а уже 20-21 июля СБУ провела обыски на предприятии по возбужденному делу по статье 441 УК “Экоцид”.