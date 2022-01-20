Суд разблокировал зарплатный счет "АрселорМиттал Кривой Рог"

Шевченковский районный суд Киева отменил свой же запрет на проведение операций по уплате налогов и выплате заработной платы работникам металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (Днепропетровская область). Об этом говорится в сообщении самого предприятия.

"Это упрощает процедуру выплаты аванса работникам предприятия 21 января, а также уплаты налогов за декабрь и четвертый квартал прошлого года", - отмечается в нем.

Ранее Офис генерального прокурора заявлял, что заблокированный счет не используется для выплаты зарплаты сотрудникам комбината. Однако компания предоставила суду доказательства того, что утверждение генпрокуратуры было ложным.

В результате суд пересмотрел свое решение и согласился, что блокирование выплаты зарплат является чрезмерной мерой обеспечения уголовного производства и является нецелесообразным.

В то же время остальные арестованные ранее счета АМКР остаются заблокированными. Предприятие отмечает, что это значительно усложняет выполнение им договорных обязательств перед поставщиками и замедляет темпы реализации инвестиционной программы.

"Пересмотр судебного решения является подтверждением того, что надуманные обвинения в сторону нашего предприятия незаконны и в конце концов рассыпаются в судах. Все эти дни мы боролись, чтобы защитить зарплаты наших людей и производить обязательные платежи в бюджет Украины. На очереди – борьба за наши инвестиционные проекты и другие обязательства", – отметил замгендиректора комбината Артем Филипьев.

В компании также указывают, что с момента блокировки счетов 4 января она принимает все возможные юридические и дипломатические меры, чтобы разблокировать их и вернуться к нормальному режиму работы.

"Вместе с корпорацией "АрселорМиттал" руководители предприятия нашли альтернативные возможности, чтобы платить зарплату, не остановить производство и не допустить срыва поставок клиентам за рубежом и в Украине... Об аресте счетов руководство предприятия уведомило зарубежных партнеров – правительства Люксембурга, Германии, США, а также Офис бизнес-омбудсмена и агентство UkraineInvest", - говорится в сообщении.

Напомним, что блокировка счетов АМКР произошла 4 января во исполнение упомянутого решения Шевченковского райсуда и после соответствующего требования, направленного украинским банкам Офисом генпрокурора. Он, в свою очередь, осуществляет процессуальное руководство по расследуемому Службой безопасности Украины делу о занижении комбинатом рентных платежей за пользование недрами на Валявкинском и Новокриворожском месторождениях железных руд.

17 ноября СБУ провела обыск в доме одного из топ-менеджеров металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". ОГП же сообщил, что подозрение по этому делу получил финансовый директор — главный бухгалтер "АрселорМиттал Кривой Рог", которому вменяют служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов (часть 1 статьи 366 и часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса).