"Метинвест" заплатил в 6 раз больше налогов на прибыль, чем в 2020 году: "Благоприятная рыночная ситуация"

В 2021 году группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба группы, самые большие выплаты в бюджеты поступили с налога на прибыль.

Так, в прошлом году украинские предприятия "Метинвеста" вместе с ассоциированными и совместными предприятиями пополнили государственный и местные бюджеты на почти 33 млрд грн, что более чем в шесть раз превышает позапрошлогодний показатель.

Вторая по величине сумма платежей – единый социальный взнос, выплаты которого в 2021 году выросли на 10% по сравнению с 2020 годом, до 5,7 млрд грн.

На третьем месте среди крупнейших отчислений – налог на доходы физических лиц. В 2021 году предприятия "Метинвеста" уплатили в госказну 5,2 млрд грн, что на 11% превышает аналогичные показатели 2020 года.

В то же время плата за пользование недрами выросла на треть по отношению к позапрошлому году – до 2,9 млрд грн.

Кроме этого, существенными источниками наполнения государственного и местных бюджетов в Украине в 2021 году стали экологический налог – 894 млн грн и плата за землю – 857 млн грн.

По словам гендиректора компании Юрия Рыженкова, прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста".

"Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании. Как один из крупнейших налогоплательщиков в стране мы рады сделать свой вклад в поддержание экономики страны, здоровья и благосостояния украинцев во время пандемии коронавируса", – заявил Рыженков.

В 2020 году "Метинвест" увеличил выплату налогов и сборов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 22,1 млрд грн. При этом за 15 лет работы Группа перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн.

В начале распространения коронавируса "Метинвест" отказался от налоговых каникул, предоставленных бизнесу. Сумма налогов, выплаченных предприятиями Группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

Напомним, по результатам 2021 года группа "Метинвест" вошла рейтинг "Топ-50 лучших компаний Украины", который составил журнал "Власть и деньги".

Компания "Метинвест" победила в номинации "Выбор экспертного жюри".

Ранее сообщалось, что "Метинвест" готовится к производству экологически чистой стали. Компания планирует создать углеродно-нейтральную металлургию в Украине.