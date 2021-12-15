Группа "Метинвест" вошла в топ-50 лучших компаний Украины

Журнал "Власть и деньги" составил рейтинг "Топ-50 лучших компаний Украины", первое место в котором заняла группа "Метинвест".



Об этом сообщает УНИАН.

Компания "Метинвест" победила в номинации "Выбор экспертного жюри".

Всего при составлении рейтинга было заявлено 273 компании-лидеры украинского бизнеса, повлиявшие на развитие экономики страны в непростом кризисном 2021 году.

"Мы рады, что оказались в числе финалистов топ-50 и в итоге получили наивысшую оценку", — заявили в "Метинвесте" и добавили, что это было бы невозможно без такой команды.

Отмечается, что при определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работу с партнерами.

СПРАВКА

"Метинвест" — вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок — от добычи и переработки железной руды и угля до производства и реализации полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, ЕС, Великобритании и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Напомним, "Метинвест" готовится к производству экологически чистой стали. Компания планирует создать углеродно-нейтральную металлургию в Украине.