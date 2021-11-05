"Метинвест" дарит победителям архитектурного конкурса путешествие в Дубай

Группа "Метинвест" восьмой раз подряд выступает генеральным партнером национального студенческого архитектурного конкурса STEEL FREEDOM 2021, финал которого состоится 27 ноября в Киеве. Компания снова подготовила для победителей конкурса особый приз — поездку на выставку в Дубае.

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

Конкурс STEEL FREEDOM 2021 стартовал 1 сентября. Участникам предложили выполнить два задания с применением стальных конструкций: разработать проект бизнес-центра в киевском Unit.City для девелоперских компаний UDP и KAN Development, а также создать проект культурного центра на Подоле по заказу застройщиков Perfect Group и Riverside Development.

В этом году на конкурс поступило рекордное количество работ: команды студентов разработали 84 проекта, из них 48 проектов бизнес-центра и 36 проектов культурного центра. После технического отбора в полуфинал конкурса пройдут команды, выполнившее условия технического задания, а в финал выйдут по 10 лучших проектов в каждой категории. Участники будут защищать свои проекты перед жюри, которое и определит победителей.

Общий призовой фонд в двух категориях конкурсных проектов составляет 150 тысяч гривен: I место — 30 тысяч гривен, II место — 25 тысяч гривен, III место — 20 тысяч гривен.

"Группа "Метинвест" традиционно поддерживает конкурс архитектурных проектов STEEL FREEDOM. За восемь лет существования конкурса молодые архитекторы показали, что возможности для использования стали в строительстве практически безграничны. Например, в Мариуполе сейчас идет строительство первого в Украине стального многоэтажного жилого дома. Его спроектировали победители STEEL FREEDOM. И таких проектов, которые не остаются на бумаге, а реализуются, становится все больше. Мы гордимся тем, что конкурсу доверяют ведущие украинские девелоперы. И верим, что стальные проекты и по внешнему виду, и по наполнению станут знаковыми для всей страны", — отметил генеральный директор компании "Метинвест-СМЦ" Игорь Тонев.

Отметим, конкурс STEEL FREEDOM основан ассоциацией "Украинский центр стального строительства" в 2014 году и проводится ежегодно среди ведущих вузов архитектурно-строительной направленности.

В конкурсе могут участвовать студенты 4-6 курсов вузов. В составе команд старшекурсников допускается участие и студентов третьих курсов. Командам-участникам необходимо разработать оригинальные концептуальные решения с применением стальных конструкций при создании проектов.

Украинский центр стального строительства заключил меморандумы с 13 украинскими вузами о поддержке STEEL FREEDOM и его участников. Теперь преподаватели вузов могут курировать команды и консультировать их на этапе разработки проектов. А сами работы могут быть засчитаны как курсовые, контрольные или отчетные работы во время учебы.

Dubai Expo — самая ожидаемая выставка архитектуры и проектирования в мире, где ведущие архитектурные бюро представляют передовые технологии строительства и достижения последних лет из 190 стран. Выставка проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Напомним, фонд Рината Ахметова, фонд Вадима Новинского и Днепровский коксохимический завод группы "Метинвест" до конца 2021 года передадут опорным больницам Каменского 80 тонн кислорода.