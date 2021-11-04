Фонды Новинского и Ахметова поставят кислород в больницы Каменского

Фонд Рината Ахметова, Фонд Вадима Новинского и Днепровский коксохимический завод группы "Метинвест" до конца 2021 года передадут опорным больницам Каменского 80 тонн кислорода.
Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".
"C первых дней пандемии СOVID-19 предприятия группы "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова помогают медикам украинских больниц. В Каменском городская больница № 7 получила 9 аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты для работников, респираторы и маски, медицинские очки, экспресс-тесты. В этом году мы столкнулись с новыми трудностями — дефицитом медицинского кислорода. Город обратился к нам за помощью, и мы откликнулись. Ежедневно Днепровский коксохимический завод отправляет опорным больницам Каменского машины с кислородом для лечения больных", — рассказал гендиректор ДКХЗ Дмитрий Липпа.
Он уточнил, что до конца года завод поставит больницам города 80 тонн кислорода.
По данным медучреждений, в среднем один пациент в сутки нуждается в одном баллоне на 10 кг жидкого кислорода.
"Сейчас в стационаре нашей больницы для лечения ковидных больных отведены все работающие отделения. С каждым днем заболеваемость продолжает расти. Для спасения жизней тяжело больным пациентам опорной больницы в неделю необходимо около 45 баллонов кислорода. Благодаря помощи Днепровского коксохимического завода "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова наша больница обеспечена кислородом в полном объеме", — сообщил генеральный директор городской больницы № 7 Каменского Владимир Дяченко.
В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.
C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизованно распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.
Напомним, меткомбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", ежесуточно поставляет 80 тонн медицинского кислорода в больницы Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областей.
Напомним, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом, в украинских больницах в различных регионах стал наблюдаться дефицит медицинского кислорода. Дело доходит до того, что из-за нехватки кислорода больных приходится перевозить из клиники в клинику, чтобы спасти их жизни.