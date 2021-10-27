Нет кислорода: в Одессе пациентов с COVID-19 перевозят из одной клиники в другую (ВИДЕО)

В Одессе сохраняется критическая ситуация с обеспечением кислородом медицинских учреждений, которые оказывают помощь больным COVID-19.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Ночью медики перевозили пациентов из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же КУ — на Ядова.

Причина экстренной эвакуации — острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. На Михновского кислорода нет вообще.

Переправку 43 больных, которые находятся в разном состоянии, от легкого до исключительно тяжелого, осуществляли несколько бригад скорой помощи.

Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК "Одесские электросети" доставили на место мощный электрогенератор.

Напомним, в больницах Николаева уже больше недели, как закончились места в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией, поэтому бригады скорой помощи после тщетных попыток госпитализировать больных возвращают их домой.