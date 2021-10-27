Нет кислорода: в Одессе пациентов с COVID-19 перевозят из одной клиники в другую (ВИДЕО)

В Одессе сохраняется критическая ситуация с обеспечением кислородом медицинских учреждений, которые оказывают помощь больным COVID-19.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Ночью медики перевозили пациентов из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же КУ — на Ядова.
Причина экстренной эвакуации — острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. На Михновского кислорода нет вообще.
Переправку 43 больных, которые находятся в разном состоянии, от легкого до исключительно тяжелого, осуществляли несколько бригад скорой помощи.
Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК "Одесские электросети" доставили на место мощный электрогенератор.
Напомним, в больницах Николаева уже больше недели, как закончились места в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией, поэтому бригады скорой помощи после тщетных попыток госпитализировать больных возвращают их домой.