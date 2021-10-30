"Метинвест" поставляет украинским больницам 80 тонн кислорода ежесуточно

Металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест" ежесуточно поставляют в украинские больницы 80 тонн медицинского кислорода.

Об этом в прямом эфире "Украина 24" заявил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

"Мы не можем стоять в стороне от общей ситуации, которая сейчас сложилась в стране, поэтому сразу же и Фонд Рината Ахметова, и предприятия Группы Метинвест, в которую входит комбинат "Запорожсталь", откликнулись на зов о помощи медиков и начали передавать кислород. На данный момент мы суммарно ежесуточно отгружаем до 80 тонн кислорода, и этот темп планируем выдерживать столько, сколько потребуется для полного обеспечения больниц", — подчеркнул Мироненко.

По его словам, чистота кислорода производства "Запорожстали" составляет 99,7%, что позволяет использовать его в качестве медицинского лекарственного средства. Высокое качество кислорода "Запорожстали" подтверждено регистрационным свидетельством Министерства здравоохранения Украины на производство жидкого кислорода для использования его в качестве медицинского лекарственного средства, выданным предприятию в начале апреля текущего года.

"Медицинский кислород высокого качества металлурги "Метинвеста" бесплатно отправляют в больницы Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областей. Все больницы, которые обращаются с просьбой о кислороде — получают его в полной мере, для нас это крайне важно", — акцентировал топ-менеджер.

Сейчас "Метинвест" совместно с Министерством охраны здоровья разрабатывают планы поставок кислорода на ближайшие два месяца.

Напомним, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом, в украинских больницах в различных регионах стал наблюдаться дефицит медицинского кислорода. Дело доходит до того, что из-за нехватки кислорода больных приходится перевозить из клиники в клинику, чтобы спасти их жизни.

На данный момент большая часть территории Украины по эпидемиологическим показателям переведена в "красную" зону.