Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых граждан — Кличко

Локдаун, который вводится в Киеве с 1 ноября, будет действовать, по сути, для не вакцинированных граждан.

Об этом в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он напомнил, что с 1 ноября столица Украины входит в "красную зону". При этом, в Киеве на сегодняшний день наблюдается очень неутешительная статистика.

"Ежедневно за последнюю неделю умирали по 40-50 человек. Завтра выйдет статистика, что за минувшие сутки в Киеве скончались 54 человека. Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", — рассказал Кличко.

По словам мэра, несмотря на то, что ситуация достаточно напряженная, но является контролируемой.

"И мы все вместе должны работать слаженно. Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать по сути для тех людей, которые не вакцинированы", — подчеркнул мэр Киева.

Вместе с тем он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей.

Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн 200 тысяч прививок. В частности, первой дозой вакцины осуществлено более 1 млн 100 тысяч прививок. Двумя дозами — более 1 млн 50 тысяч прививок.

Напомним, 28 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании решила установить с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева.

Ранее в четверг с призывом включить Киев в "красную" зону выступил мэр столицы Виталий Кличко, еще 21 октября анонсировавший, что такое решение скоро будет принято.

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября — сразу семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Таким образом, Киев станет 16-м регионом с таким карантинным статусом.