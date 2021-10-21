Транспорт 30 минут назад

"Укрзализныця" начала тестировать непривитых пассажиров на вокзалах: названа цена (ФОТО)

Пассажиров без сертификата о вакцинации или негативного теста в поезд просто не пустят, несмотря на наличие билета

Фото: Telegram/"Укрзализныця" Фото: Telegram/"Укрзализныця"
Фото: Telegram/"Укрзализныця"

"Укрзализныця" 21 октября открыла на железнодорожных вокзалах крупных городов первые пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

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Как передает пресс-служба УЗ, все пассажиры, у которых нет COVID-сертификата, могут прямо на вокзале сделать тест и получить соответствующий документ. Уточняем, что как раз сегодня в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок в дальнем сообщении (дневные, ночные и скоростные поезда) в регионах, которые попали в "желтую" или "красную" зоны эпидемической опасности.

Теперь украинцы могут пользоваться междугородным транспортом, в том числе и железнодорожным, только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста. Всех пассажиров, у которых нет таких документов, в поезд просто не пустят.

Как раз для непривитых пассажиров "Укрзализныця" и открыла пункты тестирования на COVID-19. Известно, что для украинцев, которые по каким-либо причинам не имеют при себе необходимого документа, экспресс-тест будет стоить 350 грн.

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Но такая цена, конечно, действует только для граждан с билетами на поезд. По состоянию на отчетную дату пункты экспресс-тестирования работают на 10 вокзалах, а именно в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

18 октября "Укрзализныця" обратилась к более 20 украинским лабораториям с предложением организовать такие пункты экспресс-диагностики пассажиров на наличие коронавируса.

Компания оперативно обработала все предложения и выбрала "Медицинскую лабораторию CSD" для проведения экспресс-тестирования. В "Укрзализныце" пояснили, что именно эта компания предложила самую выгодную стоимость услуг.

В дальнейшем "Укрзализныця" обещает увеличивать количество таких пунктов тестирования. Ну а сейчас пассажирам, у которых нет необходимых документов, рекомендуют приходить на вокзал заранее, чтобы успеть сделать тест.

Кроме того, "Укрзализныця" развернула пункты вакцинации на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Они, в отличие от пунктов тестирования, бесплатные.

А вот сами сотрудники "Укрзализныци" по каким-то причинам не хотят вакцинироваться. Ранее мы писали, что уровень вакцинации на "Укрзализныце" не превышает 25-30%.

Тем временем Украина бьет рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом. По данным МОЗ, по состоянию на 21 октября в стране зафиксировано более 22 тысяч новых случаев.

 

 

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