Общество 10 минут назад

COVID-19: в Украине за сутки количество новых зараженных перевалило за 22 тысячи

За сутки госпитализировано 4 тысячи 892 человека, выздоровело от коронавируса 8 тысяч 36 человек, умерло от этой болезни 546 украинцев

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 21 октября, в Украине зафиксировано 22 тысячи 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 771 ребенок и 345 медицинских работников.

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За сутки госпитализировано 4 тысячи 892 человека, выздоровело от коронавируса 8 тысяч 36 человек, умерло от этой болезни 546 украинцев.

В течение этого времени в Украине получили вакцину против коронавируса 251 тысяча 254 человека. Из них одну дозу получили 165 тысяч 649 человек, а полностью иммунизированы — 85 тысяч 605 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией 2 млн 701 тысяча 600 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 352 тысячи 835 граждан и зафиксировано 62 тысячи 389 летальных случаев.

Кроме этого, за это время проведено 13 млн 781 тысяча 546 ПЦР-тестов.

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С начала прививочной кампании в Украине привито 8 млн 373 552 человека, из них получили одну дозу — 8 млн 373 тысячи 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 млн 743 тысячи 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 млн 117 тысяч 165 прививок.

Напомним, по состоянию на 20 октября в Украине было зарегистрировано 18 тысяч 912 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (из них детей — 1 447, медработников — 435).

Ранее сообщалось, что в регионах Украины, попавших в "красную" зону эпидемической опасности коронавирусной инфекции, наблюдается ощутимый рост спроса на вакцинацию от COVID-19.

Источник фото: Depositphotos

 

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