COVID-19: в Украине почти девятнадцать тысяч новых случаев болезни

По состоянию на 20 октября в Украине 18 912 новых случаев COVID-19 (из них детей — 1 447, медработников — 435).

Об этом сообщили в Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 5 468 человек госпитализировали, 7 605 человек выздоровели, 495 — умерли от осложнений.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 679 185 человек, выздоровели — 2 344 799 человек, летальных случаев — 61 843.

За минувшие сутки 226 587 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы — 84 446 человек.

С начала кампании вакцинации привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу — 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 658 010 человек. Всего сделано 14 865 911 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1023 случая;

Винницкая область — 444 случая;

Волынская область — 496 случаев;

Днепропетровская область — 1253 случая;

Донецкая область — 1040 случаев;

Житомирская область — 640 случаев;

Закарпатская область — 239 случаев;

Запорожская область — 1225 случаев;

Ивано-Франковская область — 446 случаев;

Киевская область — 562 случая;

Кировоградская область — 112 случаев;

Луганская область — 742 случая;

Львовская область — 943 случая;

Николаевская область — 437 случаев;

Одесская область — 1606 случаев

Полтавская область — 935 случаев;

Ровенская область — 782 случая;

Сумская область — 912 случаев;

Тернопольская область — 588 случаев;

Харьковская область — 1242 случая;

Херсонская область — 947 случаев;

Хмельницкая область — 954 случая;

Черкасская область — 544 случая;

Черновицкая область — 622 случая;

Черниговская область — 178 случаев.

Отметим, в регионах Украины, попавших в "красную" зону эпидемической опасности коронавирусной инфекции, наблюдается ощутимый рост спроса на вакцинацию от Covid-19.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, единственной альтернативой введению локдауна в стране является вакцинация.