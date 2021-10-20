COVID-19: в Украине почти девятнадцать тысяч новых случаев болезни

По состоянию на 20 октября в Украине 18 912 новых случаев COVID-19 (из них детей — 1 447, медработников — 435).
Об этом сообщили в Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки 5 468 человек госпитализировали, 7 605 человек выздоровели, 495 — умерли от осложнений.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 679 185 человек, выздоровели — 2 344 799 человек, летальных случаев — 61 843.
За минувшие сутки 226 587 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы — 84 446 человек.
С начала кампании вакцинации привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу — 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 658 010 человек. Всего сделано 14 865 911 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1023 случая;
Винницкая область — 444 случая;
Волынская область — 496 случаев;
Днепропетровская область — 1253 случая;
Донецкая область — 1040 случаев;
Житомирская область — 640 случаев;
Закарпатская область — 239 случаев;
Запорожская область — 1225 случаев;
Ивано-Франковская область — 446 случаев;
Киевская область — 562 случая;
Кировоградская область — 112 случаев;
Луганская область — 742 случая;
Львовская область — 943 случая;
Николаевская область — 437 случаев;
Одесская область — 1606 случаев
Полтавская область — 935 случаев;
Ровенская область — 782 случая;
Сумская область — 912 случаев;
Тернопольская область — 588 случаев;
Харьковская область — 1242 случая;
Херсонская область — 947 случаев;
Хмельницкая область — 954 случая;
Черкасская область — 544 случая;
Черновицкая область — 622 случая;
Черниговская область — 178 случаев.
Отметим, в регионах Украины, попавших в "красную" зону эпидемической опасности коронавирусной инфекции, наблюдается ощутимый рост спроса на вакцинацию от Covid-19.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, единственной альтернативой введению локдауна в стране является вакцинация.