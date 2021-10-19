Общество 20 минут назад

Владимир Зеленский рассказал, что поможет Украине избежать очередного локдауна

Медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных коронавирусом, поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".

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"На этом перепутье есть два пути: вакцинация или локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна из-за экономики. Потому что когда нет локдауна, мы видим цифры — мы растем. У нас растет ВВП, растет бюджет, наполнение бюджета в этом году больше, чем было запланировано", — сказал Зеленский.

Он отметил, что благодаря росту экономики в Украине в следующем году можно будет увеличить минимальную зарплату врача до 20 тыс. грн, а среднего медицинского персонала — до 13,5 тыс. грн.

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Владимир Зеленский отметил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация.

"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству коек, по готовности по кислороду. Но триста или пятьсот тысяч (больных. — Ред.) никто не выдержит", — сказал президент.

Поэтому, по словам главы государства, граждане должны массово вакцинироваться, чтобы избежать усиления карантина в стране. Со своей стороны представители власти должны собственным примером доказывать необходимость прививок.

"Президент должен постоянно говорить о вакцинации и сам вакцинироваться. Каждый государственный деятель должен это делать — премьер-министр, каждый министр ... Кстати, новый спикер тоже вакцинирован. Все чиновники должны своим примером показывать государству, что надо вакцинироваться, вся Верховная Рада", — отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что средства массовой информации также должны уделять особое внимание теме популяризации вакцинации.

Отметим, в регионах Украины, попавших в "красную" зону эпидемической опасности коронавирусной инфекции, наблюдается ощутимый рост спроса на вакцинацию от Covid-19.

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