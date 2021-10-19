Владимир Зеленский рассказал, что поможет Украине избежать очередного локдауна

Система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".

"На этом перепутье есть два пути: вакцинация или локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна из-за экономики. Потому что когда нет локдауна, мы видим цифры — мы растем. У нас растет ВВП, растет бюджет, наполнение бюджета в этом году больше, чем было запланировано", — сказал Зеленский.

Он отметил, что благодаря росту экономики в Украине в следующем году можно будет увеличить минимальную зарплату врача до 20 тыс. грн, а среднего медицинского персонала — до 13,5 тыс. грн.

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Владимир Зеленский отметил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация.

"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству коек, по готовности по кислороду. Но триста или пятьсот тысяч (больных. — Ред.) никто не выдержит", — сказал президент.

Поэтому, по словам главы государства, граждане должны массово вакцинироваться, чтобы избежать усиления карантина в стране. Со своей стороны представители власти должны собственным примером доказывать необходимость прививок.

"Президент должен постоянно говорить о вакцинации и сам вакцинироваться. Каждый государственный деятель должен это делать — премьер-министр, каждый министр ... Кстати, новый спикер тоже вакцинирован. Все чиновники должны своим примером показывать государству, что надо вакцинироваться, вся Верховная Рада", — отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что средства массовой информации также должны уделять особое внимание теме популяризации вакцинации.

Отметим, в регионах Украины, попавших в "красную" зону эпидемической опасности коронавирусной инфекции, наблюдается ощутимый рост спроса на вакцинацию от Covid-19.