Киев на днях попадет в "красную" зону карантина — Кличко

22 октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Киева примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую Киев попадет на днях.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
"На днях Киев попадет в "красную" зону карантин, потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве почти 1,2 тысячи новых больных и 39 летальных случаев. Возраст тех, кто умер, — от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них в тяжелом состоянии", — сообщил Кличко.
По словам мэра, пациенты нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких, а кровати в столичных больницах заполняются.
"Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более 63%. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которое примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем в эти дни", — рассказал Кличко.
Кроме этого, мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева и призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимость вакцинации.
"Работайте на округах, общайтесь с людьми. Объясняйте, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас, чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в "красную" зону. Мы видели, как это было недавно в некоторых других городах Украины", — заявил Кличко.
Он добавил, что на сегодняшний день 98% госпитализированных в больницы города не привиты, а 99% летальных случаев — это невакцинированные пациенты.
Напомним, 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.
В "красной" зоне карантина запрещается работа:
– кафе и ресторанов;
– ТРЦ и рынков;
– кинотеатров и театров;
– бассейнов и фитнес-центров;
– учебных заведений.
В то же время, в "красной" зоне продолжают работать:
– продуктовые магазины;
– АЗС;
– банки;
– почта;
– аптеки;
– ветклиники.