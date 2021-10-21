Киев на днях попадет в "красную" зону карантина — Кличко

22 октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Киева примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую Киев попадет на днях.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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"На днях Киев попадет в "красную" зону карантин, потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве почти 1,2 тысячи новых больных и 39 летальных случаев. Возраст тех, кто умер, — от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них в тяжелом состоянии", — сообщил Кличко.

По словам мэра, пациенты нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких, а кровати в столичных больницах заполняются.

"Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более 63%. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которое примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем в эти дни", — рассказал Кличко.

Кроме этого, мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева и призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимость вакцинации.

"Работайте на округах, общайтесь с людьми. Объясняйте, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас, чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в "красную" зону. Мы видели, как это было недавно в некоторых других городах Украины", — заявил Кличко.

Он добавил, что на сегодняшний день 98% госпитализированных в больницы города не привиты, а 99% летальных случаев — это невакцинированные пациенты.

Напомним, 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.

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В "красной" зоне карантина запрещается работа:

– кафе и ресторанов;

– ТРЦ и рынков;

– кинотеатров и театров;

– бассейнов и фитнес-центров;

– учебных заведений.

В то же время, в "красной" зоне продолжают работать:

– продуктовые магазины;

– АЗС;

– банки;

– почта;

– аптеки;

– ветклиники.