Общество 1 час назад

COVID-19: еще две области переходят в "красную" зону

Всего четыре области Украины остались в "желтой" зоне карантина

В "красную зону" войдут Ровенская и Николаевская области В "красную зону" войдут Ровенская и Николаевская области
В "красную зону" войдут Ровенская и Николаевская области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Ровенскую и Николаевскую области к "красной" зоне эпидемической опасности с 26 октября.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что в субботу состоялось внеочередное заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", — написал он.

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Таким образом, на территории Ровенской и Николаевской областей применяются ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

По состоянию на сегодня в Украине в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области: Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. В "оранжевой" зоне Киевская, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

Согласно нынешним карантинным требованиям, в "желтых" регионах кроме обязательного масочного режима и соблюдения физической дистанции между людьми в 1,5 м также введен ряд ограничений:
- запрещены массовые мероприятия с плотностью более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры должна быть не более 50% от числа мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров должна быть не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.

Дошкольные учебные заведения и 1-4 классы школ работают в таких регионах в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой среди персонала. В противном случае такие учреждения должны переходить на дистанционный формат работы. Ограничения по времени работы заведений в "желтой зоне" отсутствуют.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности, вводимом местными властями, могут устанавливаться дополнительные ограничения.

В свою очередь в "красной" зоне сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:
- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, в том числе кинотеатров и театров;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных видов спорта без зрителей.

В то же время в "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Отметим, с 23 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 установлен на территории Сумской области.

Напомним, 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.

Также в СНБО прогнозируют, что если в Украине не ускорится вакцинация от коронавирусной инфекции, от COVID-19 будет умирать до 1000 инфицированных в сутки.

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