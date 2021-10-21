В "Укрзализныце" отчитались о первых пассажирах, не пропущенных в поезд из-за Covid-правил

В течение первой половины дня 21 октября сотрудники "Укрзализныци" отказали в посадке в поезда 18 пассажирам, у которых не было требуемых документов о вакцинации или негативных тестов на коронавирус.

Как говорится в сообщении госкомпании, в поезд №724 Киев — Харьков не допущено сразу шесть пассажиров, в поезд №18 Ужгород — Харьков — пять, в поезд №81 Ужгород — Киев — один, в поезд №252 Николаев — Харьков — три, в поезд №150 Ворохта — Полтава — два, в поезд №45 Лисичанск — Ужгород — один. Дважды железнодорожникам приходилось вызывать полицию.

Напомним, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19, либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

Отметим также, что с этой же даты в стране начали работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.

"Укрзализныця" в связи с этим открыла пункты ПЦР-тестирования на коронаврус на 10 вокзалах (Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава-Киевская). Для пассажиров с билетами действует цена 350 грн.

Кроме того, УЗ развернула пункты вакцинации на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Они, в отличие от пунктов тестирования, бесплатные.

В то же время сотрудники самой "Укрзализныци", по данным Delo.ua, вакцинироваться не хотят и очень многие обращаются к семейным врачам, чтобы получить справку о противопоказаниях к вакцинированию.