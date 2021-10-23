Украина может выйти на показатель в 1000 смертей от COVID-19 в сутки

Если в Украине не ускорится вакцинация от коронавирусной инфекции, от COVID-19 будет умирать до 1000 инфицированных в сутки.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что невакцинированные люди попадают в больницы. Сегодня у нас рекорд по смертности от COVID. Это очень страшная ситуация. Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за тысячу человек", — заявил Алексей Данилов.

По его словам, в основном умирают люди, которые не сделали прививку от COVID.

"Те, кто отправляются на кладбища, это люди, которые не вакцинировались. Это 99,9% людей, которые не привились. Если дальше кто-то хочет отправлять своих родственников и близких туда, то можете продолжать делать вид, что этого делать не надо", — добавил секретарь СНБО.

Он также выразил мнение, что в Украине нужно делать до 400 тысяч прививок в сутки, чтобы ситуация не стала критической.

"Если мы не будем с вами 350-400 тысяч человек ежесуточно вакцинировать, то у нас будут очень-очень сложные времена. Не хочу никого пугать, но это наша общая задача", — заявил он.

Напомним, за 21 октября от коронавируса умерло 614 украинцев, что стало антирекордом с начала пандемии в Украине.

Отметим, с 23 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 установлен на территории Сумской области.

Напомним, 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.

Также известный врач-педиатр, популяризатор медицины, писатель, блогер и телеведущий Евгений Комаровский крайне возмущен нежеланием украинцев вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Соответствующее видео он опубликовал у себя в соцсетях.