Общество 30 минут назад

Коронавирус: за сутки количество заболевших в Украине превысило 23 тысячи человек

За сутки госпитализировано 5 тысяч 141 человек, выздоровело от коронавируса 8 тысяч 530 человек, умерло от этой болезни 614 украинцев

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 22 октября в Украине зафиксировано 23 тысячи 785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1,8 тысячи детей и 391 медицинский работник.

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За сутки госпитализировано 5 тысяч 141 человек, выздоровело от коронавируса 8 тысяч 530 человек, умерло от этой болезни 614 украинцев.

В течение этого времени в Украине получили вакцину против коронавируса 269 тысяч 666 человек. Из них одну дозу получили 184 тысячи 107 человек, а полностью иммунизированы 85 тысяч 559 украинцев.

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За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией 2 млн 725 тысяч 385 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 361 тысяча 365 граждан и зафиксировано 63 тысячи 3 летальных случая.

Кроме этого, проведено 13 млн 781 тысяча 546 ПЦР-тестов.

С начала прививочной кампании в Украине привито 8 млн 557 тысяч 659 человек, из них получили одну дозу — 8 млн 557 тысяч 557 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 млн 829 тысяч 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 млн 386 тысяч 831 прививка.

Напомним, по состоянию на 21 октября в Украине было зафиксировано 22 тысячи 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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