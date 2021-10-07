Глава "Метинвеста": низкие ж/д тарифы для ГМК в Украине — это миф

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков утверждает: мнение о том, что ГМК Украины мало платит Укрзализныце за перевозку своей продукции — это миф. Об этом он рассказал в интервью "Forbes Украина".

"Есть три класса перевозок. Перевозки первого класса — это в основном сыпучие грузы: руда, уголь, щебень, песок и так далее. Перевозки второго класса — это зерно и относительно быстро портящиеся продукты. И есть перевозки третьего класса, куда попадают металл, продукты машиностроения и так далее. Железнодорожное лобби говорит, что вне зависимости от типа груза нагрузка на ось одна и та же. Но нагрузка на ось и содержание колеи — это от силы 15% затрат железной дороги на перевозку", — рассказал Юрий Рыженков.



Тарифы на перевозку железной руды не должны быть выше, так как УЗ не тратит средства на сортировку и маршрутизацию продукции горно-металлургических компаний, считает топ-менеджер.

"Основные затраты — это сортировка, маршрутизация, перецепливание локомотивов и так далее. И тогда становится понятно, откуда разница. На ГОКе руду грузят маршрутными нормами в один единый маршрут. Груз передается железной дороге готовеньким. Тепловоз его подцепил, отвез в порт Южный, отцепил — все. Ты не несешь затрат ни на сортировочной станции, ни на перецепление, ни на маневрирование, ни на что. Зерно — совсем другая история. Там по одному, по два вагона надо собирать с разных станций, формировать маршрут, потом как-то его куда-то маневрами отвезти и так далее", — поясняет гендиректор Метинвеста.Напомним, УЗ планировала поднятие тарифов на железнодорожные перевозки руды с 1 сентября 2021 года на 8% и с 1 января 2022 года — на 20,4%, а также на перевозку продукции АПК с 1 сентября на 8% и на 6%— с 1 января, что, по мнению экспертов, не имеет под собой достаточного экономического обоснования. Что касается рентабельности перевозок, то четкого обоснования тарифов и цели их повышения (кроме прямой финансовой выгоды для железной дороги) у УЗ до сих пор нет. В частности, как изменится качество услуг и объемы перевозок — не понятно. Последние на фоне роста цен могут наоборот снизиться, ведь коррекция тарифов неизменно приводила к использованию производителями альтернативных видов транспортировки, ранее заявляли украинские промышленники."Проблема не в том, что разные тарифы на разные грузы, а в том, что УЗ не может прозрачно посчитать себестоимость перевозки конкретного груза", — добавил Юрий Рыженков.В октябре Группа "Метинвест" заняла первое место в рейтинге ТОП-100 частных компаний по версии Forbes Украина.