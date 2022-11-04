ПівдГЗК відновлює виробництво після чотиримісячного простою

Виробник залізорудного концентрату Південний гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) має намір відновити виробництво з 7 листопада. Про це йдеться у повідомленні підприємства.

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Оперативний бізнес-план на поточний місяць складатиме 173 тисяч тонн концентрату. Товарну продукцію буде направлено до металургійних підприємств "Каметсталь" та "Запоріжсталь".

Запланований об’єм виробництва розподілений між двома рудозбагачувальними фабриками комбінату. Обидва структурних підрозділи працюватимуть у цілодобовому режимі. Загалом почнуть працювати чотири технологічні секції.

Виробничий процес також розпочинається в кар’єрі Південного ГЗК: гірники видобудуть та направлять на переробку 398 тисяч тонн залізної руди. Транспортування сировини виконуватиметься залізничним транспортом.

Зі зниженим навантаженням виробництво починаєтеся також в управлінні залізничного транспорту, дробильно-транспортному комплексі, цеху шламових систем. Персонал підрозділів виходить з простою частково, в залежності від необхідності. Також працюватимуть допоміжні цехи підприємства.

Зазначається, що план виробництва на листопад складає лише 13,4% від аналогічного показника в 2021 минулого року. Причиною зменшення об’ємів є ряд об’єктивних факторів, в першу чергу – унеможливлення відвантаження товарної продукції морем з портів Одеської області. На скорочення виробництва також впливає дефіцит електроенергії, що виник з початку жовтня.

Нагадаємо, що ПівдГЗК, який у 2021 році виробив 13Ю58 мільйона тонн залізорудного концентрату, з 1 липня вийшов у вимушений простий, що було викликано наслідками військової агресії Росії проти України, зокрема неможливістю відправляти товар споживачам з Азії та Північної Африки через блокування портів.