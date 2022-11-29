"Метінвест" поки не може запустити "Каметсталь" після аварійної зупинки, інші підприємства вже запрацювали

Гірничо-металургійна група "Метінвест" відновила після аварійних зупинок роботу більшості своїх підприємств, окрім комбінату "Каметсталь" (колишні Дніпровські меткомбінат та коксохімічний завод, Кам'янське, Дніпропетровська область).

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Як нагадують металурги, протягом тижня, що розпочався 21 листопада, російські атаки призвели до відключення електропостачання по всій країні, зокрема багато великих міст залишилося без водопостачання.

"Метінвест" разом з усіма іншими промисловими підприємствами, що працюють в Україні, також постраждав, оскільки вперше від початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну виробництво на українських підприємствах групи було зупинено в аварійному порядку через відсутність електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Як вказують в компанії, хоча відтоді електропостачання було частково відновлено, промислові виробники використовують електроенергію з мережі в межах доступних квот, що можуть змінюватися щодня. Зазначено, що станом на 28 листопада всі підприємства групи в Україні, що постраждали через цю ситуацію, відновили роботу, за винятком "Каметсталі".

Оцінка можливої шкоди для виробничих об'єктів підприємства після зупинення та строків відновлення виробництва ще триває. В "Метінвесті" при цьому попереджають, що тривала відсутність постачання квадратної заготовки з боку "Каметсталі" також може призвести до призупинення виробництва на його заводі Promet Steel в Болгарії.

"Метінвест" не може передбачити, як довго триватимуть атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Попри зусилля "Укренерго", операторів електростанцій та фахівців розподільчих мереж з відновлення подачі електроенергії, зберігаються значні ризики, що ситуація з наявністю електроенергії в країні продовжуватиме погіршуватися", - побоюються металурги.

Як наслідок, вказують в "Метінвесті", також можуть статися перебої у виробництві на українських активах групи. При цьому зазначається, що масштаби впливу воєнного вторгнення Росії в Україну на бізнес "Метінвесту" загалом не відомий і значною мірою залежатиме від тривалості та масштабу війни, а також впливу цих подій на основні виробничі активи групи.

При цьому там також нагадують, що підприємства, за винятком тих, що розташовані в Маріуполі та Авдіївці Донецької області, продовжують працювати нині зі зниженим рівнем завантаження, зважаючи на безпекові, логістичні та економічні чинники.