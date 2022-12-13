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Категория
Агро
Дата публикации

Аграрии призывают признать элеваторы критической инфраструктурой, чтобы их меньше отключали от электричества

Аграрии призывают признать элеваторы критической инфраструктурой, чтобы их меньше отключали от электричества
Фото: Depositphotos

Украинская зерновая ассоциация призывает Министерство энергетики и Министерство агрополитики и продовольствия инициировать включение зерносберегающих предприятий в группу бизнеса, производящую критически важные товары и продукты в вопросе приоритетности включения электроэнергии.

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В профильном объединении напоминают о поручении премьер-министра Дениса Шмыгаля министру энергетики Герману Галущенко разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты подключения к электроснабжению.

Так, сейчас планируется, что первой по приоритетности электроснабжения будет критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы, вторым приоритетом — объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону страны, третьим — бизнес, производящий критически важные товары и продукты.

"Пока еще продолжается сбор урожая 2022 года, а на зерносберегающих предприятиях сохраняется урожай текущего и предыдущего года. Поэтому в период уборки и активной отгрузки зерна крайне важно, чтобы элеватор имел электроэнергию, поскольку производственный процесс хранения и сушки зерна предусматривает поддержание температуры зерна, его активное перемещение, взвешивание и так далее, что требует потребления электроэнергии", - аргументируют в УЗА.

Там отмечают, что элеваторы являются достаточно энергозатратными предприятиями: например, только одна сушилка зерна может потреблять более 120-140 кВт⋅ч электроэнергии, а на предприятиях их может быть несколько.

"И это не считая линии приемки или выгрузки зерна. Поэтому ни один генератор или солнечные станции не могут равноценно заменить централизованный источник электроснабжения в силу высоких затрат на альтернативные источники электроэнергии", - указывают в ассоциации.

Аграрии констатируют, что специфика работы элеваторов состоит в том, что они обязаны принять и отгрузить зерно одинакового качества, а в условиях отсутствия электроэнергии это сделать невозможно.

"Более того, порча зерна – это не только потеря продовольствия для Украины, но и ущерб для аграриев и зерносберегающих предприятий, что угрожает для них банкротством. В условиях, когда Украина потеряла около 10 миллионов тонн мощностей для хранения зерна, и их значительного дефицита мы не можем позволить себе еще и потерять собранный невероятными усилиями урожай и мощности для его хранения", - говорится в заявлении.

В УЗА привели пример предприятия, где из-за отключения электроэнергии зерно начало самонагреваться, в результате чего температура внутри емкости хранения кукурузы повысилась до 46°C.

"Зерно при такой ситуации начинает портиться, а из-за отсутствия электроэнергии нет возможности его охладить или проветрить за счет перемещения. Более того, такое самосогревание опасно, поскольку может повлечь за собой аварийную ситуацию на предприятии", - отмечают в ассоциации.

Кроме того, там указывают, что отсутствие электроэнергии фактически делает невозможным соблюдение производственного процесса зерносберегающих предприятий, что в свою очередь приводит к порче зерна и потере средств из-за этого, а главное – к угрозе продовольственной безопасности страны и экспорту продукции.

"Отсутствие электроэнергии на элеваторе влияет и на смежные отрасли: если элеватор не сможет принять зерно, комбайн не сможет вовремя выгрузиться и не пойдет на второй круг уборки урожая. Таких примеров достаточно много в ежедневной работе зерносберегающих предприятий", - говорится в сообщении.

Отдельного внимания, как добавляют в УЗА, заслуживает вопрос работы элеваторов в комендантский час, поскольку они могли бы работать ночью, когда потребление электроэнергии минимальное, и это позволило бы частично решить проблему приема, хранения и обработки зерна на элеваторах.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов