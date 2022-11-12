Прямые убытки от войны для украинских аграриев достигли $6,6 миллиарда - KSE

Прямой ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины по состоянию на 15 сентября достиг 6,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты обзора, подготовленного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики и Министерством аграрной политики и продовольствия.

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В частности, потери сельхозтехники оцениваются в 2,9 миллиарда долларов: речь идет о 84,2 тысячах полностью разрушенных или поврежденных единиц техники и оборудования.

Еще 1,9 миллиарда долларов составили потери уже произведенной продукции. В частности, в результате полномасштабного российского вторжения было уничтожено или похищено 2,8 миллиона тонн зерновых и 1,2 миллиона тонн масличных культур.

В 1,1 миллиарда долларов оцениваются потери зернохранилищ. В общей сложности было повреждено или уничтожено зернохранилищ совокупной емкостью 9,4 миллиона тонн одновременного хранения (однако этот объем не учитывает мощности, которые остаются недоступными из-за временной оккупации).

Потери от гибели животных, по данным Агроцентра KSE и Минагрополитики, составили 362,5 миллиона гривен. Ориентировочное же количество животных, погибших в результате агрессии РФ, составляет почти 400 тысяч пчелосемей, 95 тысяч голов коз и овец, 212 тысяч голов крупного рогатого скота, 507 тысяч свиней и почти 11,7 тысячи голов птицы.

Кроме того, на пострадавших территориях уничтожено более 14,3 тысяч гектаров насаждений многолетних культур, потери от чего составили 348,7 миллиона долларов.

Уничтожено и похищено около 600 тонн средств защиты растений, 124 тысяч тонн удобрений и 11,5 миллиона литров топлива, что в денежном выражении оценивается в 95,4 миллиона долларов.

Напомним, что по данным предыдущего выпуска обзора за июнь, общая сумма потерь сельскохозяйственной отрасли вследствие вторжения РФ составила 4,29 миллиарда долларов, но из этого объема 2,135 миллиарда долларов касались повреждения сельскохозяйственных угодий и уборки урожая.

"Сопоставляя повреждения по одним и тем же категориям активов (исключая повреждения земельных ресурсов и озимых насаждений из предыдущего выпуска обзора), наблюдается увеличение стоимости повреждений, причиненных сельскохозяйственным активам, более чем в три раза", - подчеркивают в КШЭ.

При подсчетах применялись косвенные способы оценки повреждений. Этот подход предполагает определение территорий, пострадавших от активных боевых действий, объема ресурсов, расположенных на таких территориях на момент полномасштабного вторжения РФ, и использование коэффициентов повреждений, определяемых отдельно для каждого региона и категории поврежденных активов.

Отметим при этом, что косвенные потери в сельском хозяйстве Украины из-за российского вторжения по состоянию на ту же дату 15 сентября, по оценке KSE, достигли 34,25 миллиарда долларов, то есть больше прямых потерь в 5,2 раза.