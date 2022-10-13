Урожайный сентябрь. Как изменился портрет внешней торговли Украины с приходом осени

Украинский экспорт растет, а сальдо внешнеторгового баланса пусть пока и не положительное, но почти в балансе с импортом. Тем не менее, эксперты считают, что экспорт за весь 2022 год упадет более чем на треть. Хотя, с поправкой на войну, это далеко не катастрофа.

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По данным Минэкономики, экспорт украинских товаров в сентябре 2022 года в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом до 4,14 млрд долл. Импорт товаров в Украину увеличился на 1,9% до 4,5 млрд долл. (хотя в августе к июлю импорт наоборот упал на 2,3%).

Зато в сентябре существенно сократилось отрицательное сальдо торгового баланса – до 0,354 млрд долл. с 1,5 млрд долл. в июле и 1,06 млрд долл. в августе.

"Сейчас мы наблюдаем восходящую динамику экспорта украинской продукции. Самый главный успех – это сокращение торгового дефицита. Сальдо торговли товарами, к сожалению, пока еще негативное, но при этом отрицательный показатель по сравнению с августом сократился в три раза", – прокомментировала итоги внешней торговли в сентябре министр экономики Юлия Свириденко.

Уже лучше, но все равно не на полную силу

Экспорт растет не только в денежном, но и в количественном эквиваленте. Если в июле объемы поставок украинских товаров за рубеж составляли 5,79 млн тонн, в августе – 7,29 млн тонн, то в сентябре они достигли 9,66 млн тонн. По сравнению с августом рост на 32%, а с июлем – почти вдвое. Импорт в натуральном измерении в сентябре вырос до 2,08 млн тонн с 1,96 млн тонн в августе.

В то же время, если сравнивать с довоенными показателями, то они далеки от результатов аналогичного месяца 2021 года. Объемы экспорта в сентябре как в стоимости, так и в объемах год к году сократились на 35%. Для справки: экспорт товаров в сентябре 2021 года составил 6,42 млрд долл. Объем импорта за первый месяц осени в денежном выражении сократился почти на 37% с 7,14 млрд долл. в сентябре 2021 года.

Итоговый внешний товарооборот в сентябре 2022 года достиг 8,64 млрд долл., что на 36% меньше по сравнению с 13,56 млрд долл. товарооборота в сентябре 2021 года.

Безусловный позитив, конечно, в сокращении отрицательного сальдо торгового баланса: в сентябре год к году оно уменьшилось ровно вдвое.

Основные показатели внешней торговли, млрд долл.

Данные Минэкономики, Гостаможни

Если анализировать данные за 9 месяцев 2022 года, то экспорт товаров в целом составил 33,11 млрд долл., импорт – 39,1 млрд долл. Это на 32% и на 23% соответственно меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. Товарооборот год к году сократился на 27% до 72,2 млрд долл.

АПК держит оборону

Как сообщает Минэкономики, в сентябре основными статьями украинского экспорта стали зерно, электроэнергия и продукция горно-металлургического комплекса.

В целом на аграрную продукцию приходилось 62% стоимости всего товарного экспорта. Хотелось бы отметить положительные тенденции в экспорте готовой продовольственной продукции в молочной, кондитерской, мукомольной промышленности. Даниил Гетманцев глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

ТОП-10 позиций украинского экспорта в сентябре 2022 года, млрд долл.

Данные Минэкономики

Минэкономики уточняет, что война и блокировка портов создали существенные перекосы в логистических цепочках отечественного экспорта. В итоге, в сентябре за пределы Украины больше всего выехало кукурузы. В 13 раз больше, чем годом ранее. Объем экспортированной пшеницы достиг 1,8 млн тонн, что стало самым высоким показателем по этой культуре с начала года.

Еще одна положительная тенденция – рост экспорта товаров украинского, имеющих существенную добавленную стоимость. В сентябре впервые в 2022 году Украина экспортировала более 10 тысяч тонн муки за месяц. Экспорт кондитерских изделий из шоколада составил 15,1 млн долл. (+34,2% к августу), из муки – 14,3 млн долларов (+4,7%) и изделий из сахара 13,1 млн долларов (+7,8%).

Падают объемы металлургического экспорта. Поставки руд в сентябре сократились по сравнению с августом более чем на 20%. Экспорт чугуна принес Украине 74 млн долл. Практически столько же, сколько и в августе.

"Война существенно ударила по украинской металлургии. Если в январе и феврале экспорт всех товаров 72-73 группы составлял 1,4 млн тонн ежемесячно, то в сентябре объем (металлургического) экспорта составил всего 470 тыс тонн на сумму 344 млн долл.", – констатирует в своем сообщении министерство.

По каналам логистики экспорта сентябре наибольший рост продемонстрировали морские перевозки – в 1,88 раза по сравнению с августом до 5,4 млн тонн из всех действующих портов Дуная и Большой Одессы. Экспорт по железной дороге и автомобильному транспорту остается относительно стабильным: 2,84 млн тонн и 1,35 млн тонн соответственно.

Главным покупателем украинских товаров на данный момент является Евросоюз, туда в сентябре отправилось 67% экспорта. Кроме того, 3,5% продукции из Украины купила Турция, 1,4% – Китай и 1,3% – Индия.

Больше топлива, меньше металлов

В товарной структуре внешней торговли (имеется в виду и экспорт, и импорт) по-прежнему ключевое место занимает продукция сельского хозяйства. Ее доля – под 30% в товарообороте, более 20% приходится на оборудование и транспортные средства, 15% – на топливо, еще 12% – это продукция химической промышленности и порядка 10% – продукция металлургической отрасли.

При этом, если доля сельхозтоваров (в том числе, с глубокой степенью переработки) растет, то объемы товарооборота металлургической продукции с начала 2022 года упали где-то в 1,5 раза. Приблизительно вполовину сократился импорт машин и оборудования. Торговля химической продукцией ужалась более чем на 30%. Зато товарооборот по топливу вырос почти на 20%. Разумеется, в первую очередь за счет того, что трейдеры переориентировали импорт горючего на новые рынки.

В географической структуре товарооборота преобладающую долю прочно занял Евросоюз. По данным Гостаможни, в начале 2022 года он обеспечивал порядка 40% внешнего торгового оборота. К сентябрю доля ЕС в экспорте и импорте выросла более чем в 1,5 раза. При этом доля стран СНГ в экспорте упала вдвое до порядка 6%, а в импорте снизилась в 1,5 раза. Доля других торговых партнеров, к которым относятся страны Азии, Персидского Залива, Африки, а также США и Канада, уменьшилась в экспорте с 50% до 30%. В импорте она осталась почти неизменной, на уровне около 40%.

Экспорт – "минус" 34% по году

Юлия Свириденко настроена оптимистично и уверяет, что правительство делает все для того, чтобы нарастить экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. "Именно поэтому мы стараемся стимулировать перерабатывающую промышленность", – объясняет министр экономики.

Даниил Гетманцев со своей стороны заявляет, что власть продолжает работать над увеличением и диверсификацией украинского экспорта, а также над улучшением внешнеторгового баланса.

Эксперты, тем не менее, настроены более сдержанно и считают, что экспорт украинских товаров по итогам всего 2022 года к 2021 году сократится более чем на 30%. В частности, аналитики Ukraine Economic Outlook в своем макроэкономическом отчете прогнозируют падение экспорта товаров в 2022 году на 34% до 41,9 млрд долл. Импорт сократится на 26% до 52 млрд долл., а отрицательное сальдо торгового баланса (по товарам и услугам в целом) вырастет в сравнении с 2021 годом почти в 4 раза до 11,4 млрд долл.

В то же время, возобновление экономической активности в свободных от боевых действий регионах, переориентация логистики и морской "зерновой коридор" оказывают на внешнюю торговлю положительное влияние. В том числе, и на платежный баланс Украины.

Текущий счет платежного баланса за восемь месяцев 2022 года был сведен с профицитом 6,7 млрд долл. (против "минус" 0,7 млрд долл. за январь-август 2021 года – ред.). Богдан Данилишин глава Совета НБУ

Впрочем, в 4 квартале 2022 года ситуация с экспортом и импортом будет напрямую зависеть от развития событий на поле боя, от степени разрушения промышленности и от того, будет или нет продлена зерновая сделка, срок которой истекает уже в ноябре.