Украина установила рекорд экспорта с 2011 года, — министр экономики Свириденко

В 2021 году Украина экспортировала товаров на рекордную сумму — 68,24 млрд долларов, сообщила в своем Facebook министр экономики Юлия Свириденко.

"Предыдущие показатели такого уровня Украина имела в 2011 (68,39 млрд долларов) и в 2012 годах (68,81 млрд долларов). Однако тогда в статистике не было печальной ремарки "кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", — написала Свириденко.

Виды экспорта

Она ожидает также хороших новостей 15 февраля, когда будет объявлен общий внешнеторговый баланс Украины.

Экономические результаты

"В 2020 году при общем обороте товаров и услуг на уровне 119,41 млрд долларов отрицательное сальдо сократилось с 3,69 млрд до 0,68.

А уже за 9 месяцев 2021 года общий оборот товаров и услуг составил 111,84 млрд долларов, и сальдо было положительным +443,25 млн долларов. А за полный 2021 год оборот только товаров составил 141,54 млрд долларов (на 36,71% больше, чем в 2020 году). Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на 19,05 млрд долларов", — утверждает министр экономики.

По ее словам, ключевая задача — открыть как можно больше иностранных рынков для украинских производителей.

"В 2022 году планируем не менее 40. Важно снять ограничения и углубить присутствие там, где уже есть, чтобы стимулировать рост торговли в двузначных процентах", — заявила первый вице-премьер-министр.

Одно из направлений, по которому Украине удалось значительно увеличить поставки иностранным покупателями, — это экспорт рыбы. За первые 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала 445 тонн живой рыбы, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, Юлию Свириденко Верховная Рада назначила министром экономики 4 ноября 2021 года. Она работала в Офисе президента заместителем руководителя Андрея Ермака, где занималась экономическими вопросами и связями с инвесторами.