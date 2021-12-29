Птицеводы прогнозируют смерть отрасли из-за взлетевших цен на газ: просят Кабмин сделать хоть что-то

Украинские производители мяса птицы и продуктов его переработки призывают правительство принять неотложные меры для недопущения коллапса отрасли из-за резкого роста цен на газ.

Об этом говорится в обращении Союза птицеводов Украины к премьер-министру Денису Шмыгалю, направленном также министру аграрной политики и продовольствия Роману Лещенко.

В нем птицеводы объясняют, что газ является основным энергоносителем, используемым ими в производственном процессе. В частности, от объема потребления газа зависит соблюдение микроклимата в птичниках, что является существенным условием для содержания и выращивания цыплят.

При этом отмечается, что если цены на газ в сентябре в среднем составляли 22,86 грн за кубометр, то в декабре уже 34,5 грн, что сказалось на себестоимости продукции.

Еще в первом квартале 2020 года доля энергоносителей в себестоимости килограмма продукции птицеводства составляла 1,6 грн, тогда как в первом квартале нынешнего года она повысилась до 2,11 грн, в ноябре составляла уже около 4 грн, а в декабре взлетела до 6,4 грн.

Поставщики же газа предлагают птицеводам цены на январь в размере 59-60 грн за кубометр топлива, что те считают неподъемным уровнем и угрозой для своей отрасли.

"Введение указанной цены фактически приведет к остановке производства, так как у большинства хозяйств просто нет средств для осуществления предварительной оплаты за необходимые объемы газа. Цена в 60 грн с НДС за кубометр будет соответствовать 14 грн доли энергоносителей в [килограмме] себестоимости продукции", — отмечается в сообщении.

При таких показателях, заявляют в ассоциации, у предприятий просто не будет другого выбора, кроме как существенно сократить или полностью остановить производство, причем это приведет к массовой гибели птицы вследствие замерзания, равно как и массовым увольнениям работников.

Помимо этого, Союз птицеводов указывает, что у отечественных производителей курятины, с учетом структуры себестоимости, были преимущества перед иностранными, однако взлетевшие цены на газ их нивелировали, и при таких условиях "о каком-либо экспорте куриной продукции следует вообще забыть".

Прекращение же такого экспорта, как говорят птицеводы, приведет к потере зарубежных рынков в принципе, поскольку потом зайти на них снова будет очень проблематично, а это в свою очередь приведет к значительным потерям Украиной валютной выручки.

В профильной ассоциации отмечают, что украинские предприятия могут повысить цены на свою продукцию для отечественных потребителей, однако это при низкой покупательной способности населения приведет к сокращению производства, а затем и к их вытеснению импортными конкурентами на рынке, после чего отрасль все равно окончательно умрет.

Под обращением к правительству подписались птицекомплекс "Днепровский" и компания "Агро-Овен" (Днепропетровская область), птицекомплекс "Губин" и Владимир-Волынская птицефабрика (Волынская область), компания "Агро-Рось" (Черкасская область), фермерское хозяйство "Улар" (Львовская область), Снятинская птицефабрика (Ивано-Франковская область) и ООО "Индюшка" (Сумская область).

Напомним, что накануне предупредили о возможном прекращении производства из-за роста цен на газ до 60 грн за кубометр с января украинские производители молочной и хлебной продукции.