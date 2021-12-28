Украинские производители молочных продуктов грозят закрыть заводы из-за "космических" цен на газ и просят о льготном тарифе

Объединение "Союз молочных предприятий Украины" призывает президента Владимира Зеленского инициировать установление для отрасли льготного тарифа на газ в размере 32 грн за кубометр для недопущения прекращения производства из-за резко возросших цен на это топливо. Текст соответствующего обращения был опубликован на сайте ассоциации.

В нем она указывает, что в январе 2021 года цена газа составляла 4,9 грн за кубометр, тогда как на январь 2022 года поставщики предлагают кубометр топлива по 59-62 грн.

"В структуре собственности производства молочных продуктов доля энергоносителей будет составлять более 25%. Это приведет к глубокому экономическому кризису молочной промышленности, которая и так переживает нелегкие времена... Поставки газа по данной цене сделают невозможной работу молокоперерабатывающих предприятий и приведет к их остановке", — говорится в обращении.

В сообщении объединение также подчеркивает, что "катастрофический" рост цен на газ с января 2022 года грозит остановкой не только отдельным предприятиям-производителям молокопродуктов, а и всей молочной отрасли.

"Молокоперерабатывающие предприятия не могут перекрыть "космические" тарифы на газ повышением отпускных цен на собственную продукцию, ведь покупательная способность населения находится на низком уровне. Кроме того, торговые сети отказываются переподписывать новые договоры, в которых предусмотрен значительный рост цен на молокопродукты", — сетуют производители.

Единственным выходом в этом случае называется сокращение производства продукции, причем сообщается, что ряд молокозаводов уже сократили закупки молока-сырья у агрофирм.

"Следовательно, энергетический кризис бьет по всей цепи в молочной отрасли: от производства молока до молокопереработки. Производители молока также недополучат запланированные доходы и будут вынуждены выливать остатки молока и снижать уровень реализационных цен", — говорится в сообщении.

По мнению ассоциации, предотвратить такую ​​угрозу и избежать продовольственного кризиса может действенное вмешательство государства, в частности, установление льготного тарифа в размере 32 тысяч грн за 1 тысячу кубометров газа.

В "Союз молочных предприятий Украины" входят, в частности, компания "Молочный альянс" (торговая марка "Яготинское"), Ичнянский молочно-консервный комбинат (ТМ "Ичня", Mama Milla, Milada), "Люстдорф" (ТМ "Селянское", "На здоровье", "Буренка"), Тернопольский молокозавод (ТМ "Молокия"), "Террафуд" (ТМ "Тульчинка", "Ферма", Premialle), "Молочная компания "Галичина", "Дубномолоко" (ТМ "Комо"), Danone (ТМ "Активиа", "Простоквашино", "Растишка"), Lactalis (ТМ President, "Фанни", "Дольче"), "Вимм-Билль-Данн Украина (ТМ "Славяночка", "Агуша") и Винницкий молочный завод "Рошен".

Напомним также, что накануне стало известно, что из-за цен на газ с января сократит выпуск производства с последующим его прекращением Пирятинский сырзавод (Полтавская область).

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