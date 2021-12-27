"Пирятинский сырзавод" сокращает производство с последующей его остановкой из-за цен на газ

Сыровары предупредили своих потребителей, что в связи с высокой ценой на природный газ с 1 января вынуждены частично ограничить поставки продукции с последующей остановкой производства.

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Генеральный директор ООО "Пирятинский сырзавод" (АО "Молочный альянс") Владимир Бартошак направил письмо коммерческим партнерам предприятия с предупреждением, что с 1 января предприятие будет частично выполнять заявки на продукции с последующим прекращением производства.

После стабилизации финансово-экономического состояния "Пирятинский сырзавод" обещает возобновить производство.

Причинами такого решения Владимир Бартошак назвал прежде всего цену на газ, которая выросла в десять раз по сравнению с прошлогодним показателем.

Беспокойство молочников можно дополнить письмом кондитеров. Так, ассоциация «Укркондпром» предупредила о приостановлении производства части ассортимента из-за сверхвысоких цен на газ.

"Себестоимость украинского газа, по данным правительства, около 3 грн/куб, а все пищевые отрасли вместе потребляют лишь 6% от общих промышленных потребностей газа. Поэтому временно предоставить льготные цены на газ для производителей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, есть возможность и это необходимо сделать как можно быстрее, ведь с начала января предприятия начнут останавливаться", — отметил президент «Укркондпрома» Александр Балдинюк.

Ранее свою обеспокоенность выразили хлебопекари. Так, «Укрхлебпром» попросил правительство обеспечить социальную цену на газ, иначе возникнут перебои с производством хлеба.

Другие отрасли также страдают из-за скачков цен на газ. Больше всего от роста цен на газ уже сегодня страдают химическая промышленность и производители удобрений: многие предприятия отказываются от подписанных контрактов, поскольку понимают, что цена на энергоносители запредельная и они не продадут свою продукцию ни на украинском рынке, ни на внешнем, поскольку эта продукция будет неконкурентоспособной.

Кризис возник из-за скачков цены на газ в Европе. Так, 21 декабря цена на газ в Европе повысилась до рекордного уровня в 2272 доллара за тысячу кубометров вскоре после того, как движение газа по "Ямал — Европа" временно развернули в обратную, восточную сторону.

Однако утром 24 декабря цены на газ в Европе снизились до 1240 долларов за тысячу кубометров на фоне восстановления доли ветровой генерации в Европе после минимальных значений накануне.

Отметим, в координационном энергетическом штабе в Офисе президента рассматривают возможность снизить влияние высоких цен на газ на украинский бизнес, но пока не представили конкретные шаги по выходу из ситуации.