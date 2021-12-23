Украина может остаться без конфет: кондитерские фабрики остановят работу в случае подорожания газа в январе

Часть украинских кондитерских фабрик приостанавливают производство некоторого ассортимента из-за сверхвысоких цен на газ. Если энергоресурс продолжит дорожать, то в Украине могут закрыться все фабрики.

Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба ассоциации "Укркондпром".

Президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк отметил, что 22 декабря цена газа на бирже уже поднялась выше 73 тысяч гривен. В этой связи часть компаний отрасли уже сообщили "Укркондпрому" о планах полностью или частично сворачивать производство продукции.

"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех остальных составляющих себестоимости продукции. Ведь стоимость газа в этом году росла ежемесячно начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тысячи гривен за тысячу кубометров", — отметил Балдынюк.

В ноябре, по его словам, производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тысяч гривен за тысячу кубометров, и уже при такой его стоимости производить многие виды продукции было нерентабельно.

В декабре поставщики предлагали газ по цене в 55 тысяч гривен за тысячу кубометров. При такой стоимости, утверждает глава ассоциации "Укркондпром", реализовать произведенную продукцию по экономически обоснованным ценам стало очень тяжело.

"А при стоимости газа для производственных нужд в 73 тысячи гривен за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованная ни на внутреннем, ни на внешних рынках", — пояснил Балдынюк.

Другие отрасли также страдают из-за скачков цен на газ. Больше всего от роста цен на газ уже сегодня страдают химическая промышленность и производители удобрений: многие предприятия отказываются от подписанных контрактов, поскольку понимают, что цена на энергоносители запредельная и они не продадут свою продукцию ни на украинском рынке, ни на внешнем, поскольку эта продукция будет неконкурентоспособной.

Украинский бизнес уже начал искать альтернативу дорогому газу и массово уходит в пеллеты, брикеты, щепу. При этом эксперты не советует переходить на пеллетное отопление населению, которое может покупать газ по фиксированной цене.

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