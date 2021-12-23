Продавцов оштрафовали на 100 тысяч грн: в Харьковской области открыто торгуют конфетами из России

В Харьковской области активно торгуют конфетами российского производства, запрещенными в Украине. За месяц таких продавцов оштрафовали на 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Реализация подсанкционных российских товаров запрещена в Украине и предусматривает привлечение к ответственности. Поскольку продукция завозится на территорию нашей страны незаконно, ее безопасность не проверяется. Следовательно, риски несут как те, кто продает такие конфеты, так и те, кто их покупает", — рассказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В течение месяца (конец ноября-декабря) Госпродпотребслужба в Харьковской области конфисковала у продавцов и запретила дальнейшее обращение конфет из России четырех производителей:

"Красный Октябрь" (Москва);

кондитерский концерн "Бабаевский";

кондитерская фабрика "Победа" (Москва, Старый Оскол Белгородской области);

"Акконд" (Чебоксары).

В госслужбе в очередной раз напоминают участникам рынка розничной торговли и всем гражданам, что в соответствии с постановлением Кабмина "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", согласно перечню товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, ввоз и продажа российских конфет запрещены.

Напоминаем, Кабинет министров Украины еще на год продлил льготную пошлину на импорт некоторых товаров из Российской Федерации. Она будет действовать до конца 2022 года.

Приостановка свободной торговли с Россией была введена со 2 января 2016 года на год в качестве ответа на приостановление Россией в декабре 2015 года действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины.

При этом президент России Владимир Путин в свою очередь продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе и Украины.