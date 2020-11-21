Контрсанкции РФ: Путин продлил "продуктовое эмбарго" против Украины и ряда других стран

Президент России Владимир Путин продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе и Украины.

Российский запрет будет действовать до конца 2021 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Также правительству России поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа, и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Известно, что российские контрсанкции предполагают продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Напомним, в августе 2014 года правительство России в ответ на ужесточение западных санкций запретило импорт ряда продуктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

В частности, из этих стран нельзя ввозить, мясо, молочные продукты, рыбу и другие продукты.

В июне 2015 года этот запрет был продлен до августа 2016 года.

Ранее сообщалось, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС о расширении санкций против участников строительства Керченского моста.

Также стало известно, что США готовят дополнительные санкции в отношении проекта подводного трубопровода "Северный поток-2", строящегося для поставок газа из России в Германию.