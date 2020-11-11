Экономика 20 минут назад

США готовят новые санкции против "Северного потока-2" — СМИ

Депутаты нижней и верхней палаты американского парламента согласовали поддержку санкций против Nord Stream 2

Укладка Nord Stream 2 в декабре 2018 года. Фото: сайт проекта Укладка Nord Stream 2 в декабре 2018 года. Фото: сайт проекта
Укладка Nord Stream 2 в декабре 2018 года. Фото: сайт проекта

США готовят дополнительные санкции в отношении проекта подводного трубопровода "Северный поток-2", строящегося для поставок газа из России в Германию.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три своих источника, представители Палаты представителей и Сената США согласовали включение в проект закона об оборонном бюджете США на 2021 год санкций против страховых и сертификационных компаний, задействованных в проекте.

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Ожидается, что они усложнят российскому "Газпрому" доведение до конца строительства газопровода, остановленного после введения предыдущих американских санкций — из-за них подрядчик российского монополиста компания AllSeas Group отказалась продолжать работы в водах Дании.

"Газпром" в итоге отправил на строительство собственное трубоукладочное судно "Академик Черский", однако сможет ли оно завершить проект, пока непонятно.

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Отмечается, что датское правительство требует, чтобы "Северный поток-2" перед вводом в эксплуатацию сертифицировала международная компания Det Norske Veritas (Норвегия). Соответственно, если та откажется из-за возможного подпадания под ожидающиеся американские санкции, это вынудит оператора проекта — компанию Nord Stream 2 AG — найти агентство по сертификации, которое готово подвергнуться санкциям США.

В то же время согласованные санкционные меры не будут касаться немецких правительственных чиновников, разрешивших строительство газопровода.

Напомним, в начале октября сообщалось, что Польша оштрафовала "Газпром" на 29 млрд злотых (более 6 млрд евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству "Северного потока-2". В августе она оштрафовала "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) по той же причине.

При этом в августе почти все страны ЕС подписали ноту против вмешательства США в строительство этого газопровода.

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