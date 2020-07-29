"Газпром" перестал владеть судном, способным достроить "Северный поток-2"

Трубоукладчик "Академик Черский" перестал принадлежать к группе российского "Газпрома".

Судно, которое способно достроить "Северный поток-2", продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2, сообщает РБК.

По данным издания, есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства РФ от 4 апреля 2019 года.

Как известно, Россия выстраивает стратегию для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в условиях новых американских санкций.

При этом Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2".

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегли европейские компании от участия в проекте "Северный поток-2".

До этого стало известно, что строительство не смогут закончить до осени.

Напомним, сенаторы Конгресса США утвердили свою версию проекта бюджета национальной обороны на 2021-й финансовый год, который начнется с 1 октября.

В документе, в частности, предусматривается расширение существующих ограничительных мер против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".