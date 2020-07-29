Экономика 40 минут назад

"Газпром" перестал владеть судном, способным достроить "Северный поток-2"

Трубоукладчик "Академик Черский" продолжает стоять в немецком порту Мукран

Трубоукладчик "Академик Черский". Фото: livejournal.com/marafonec Трубоукладчик "Академик Черский". Фото: livejournal.com/marafonec
Трубоукладчик "Академик Черский". Фото: livejournal.com/marafonec

Трубоукладчик "Академик Черский" перестал принадлежать к группе российского "Газпрома".

Судно, которое способно достроить "Северный поток-2", продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2, сообщает РБК.

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По данным издания, есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства РФ от 4 апреля 2019 года.

Как известно, Россия выстраивает стратегию для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в условиях новых американских санкций.

При этом Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2".

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегли европейские компании от участия в проекте "Северный поток-2".

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До этого стало известно, что строительство не смогут закончить до осени.

Напомним, сенаторы Конгресса США утвердили свою версию проекта бюджета национальной обороны на 2021-й финансовый год, который начнется с 1 октября.

В документе, в частности, предусматривается расширение существующих ограничительных мер против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

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