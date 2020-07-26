Экономика 40 минут назад

"Северный поток-2" не смогут достроить до осени

Дания запретила проводить строительные работы в своих водах из-за нереста трески

Северный поток. Фото: Getty Images Северный поток. Фото: Getty Images
Северный поток. Фото: Getty Images

Россия не сможет завершить строительство своего газопровода "Северный поток-2" до осени 2020 года.

Дания запретила проводить строительные работы в своих водах из-за нереста трески, сообщает Deutsche Welle.

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Указано, что российские трубоукладчики уже 2 месяца не могут возобновить строительство трубопровода в водах Дании.

По данным датской газеты Die Neue Zürcher Zeitung, продолжить строительство "Северного потока-2" россияне смогут лишь после окончания периода нереста трески, а это, ориентировочно, произойдет в сентябре.

В начале июля Дания разрешила использование специальных судов в своих водах; своим решением Дания разблокировала строительство российского газопровода "Северный поток-2".

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Как известно, Киев выступает против строительства газопровода, который должен соединить Россию и Европу в обход Украины. В Киеве опасаются, что РФ может прекратить транзит газа в Европу через территорию Украины, что приносит в бюджет почти $3 млрд ежегодно.

Напомним, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2", в США анонсировали новые санкции против газопровода, которые затронут все компании, помогающие российскому проекту.

Однако Россия ищет способы обойти новые американские санкции; Москва ведет переговоры с партнерами по проекту, в том числе с Германией.

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