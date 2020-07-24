Сенат США утвердил проект оборонного бюджета с санкциями против РФ за "Северный поток-2"

Сенаторы Конгресса США утвердили свою версию проекта бюджета национальной обороны на 2021-й финансовый год, который начнется с 1 октября. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Конгресса США, передает "Гордон".



По информации издания, за утверждение документа проголосовали 86 сенаторов, против — 14.



Общий объем бюджета составляет $740,5 млрд. В документе, в частности, предусматривается расширение существующих ограничительных мер против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".



21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла свою версию проекта бюджета министерства обороны на 2021-й финансовый год. Перед этим 20 июля члены Палаты представителей единогласно одобрили поправку к бюджету Пентагона, которая предусматривает санкции против компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2".



Перед передачей на подпись президенту США Дональду Трампу версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, должны быть согласованы.

Напомним, 17 декабря 2019 года Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Перед этим, 11 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь, Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф на компанию Engie Energy в размере 172 млн злотых (около 44 млн долларов) в рамках расследования строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли резолюцию по энергетической безопасности в Европе, где упоминаются скандальные российские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

На данный момент российский "Газпром" получил разрешение на строительство "Северного потока-2" во многих странах, через воды и территорию которых планируется прокладывать трубопровод, в частности, в РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.