В Польше хотят оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро

Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши возбудило дело против "Газпрома" из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

Как сообщается на сайте регулятора, Газпрому грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации, независимо от последствий процесса, вытекающих из разбирательства.

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Дело "Газпрома" касается разбирательства о строительстве газопровода Nord Stream 2. В 2018 году UOKiK обвинил шесть компаний в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого согласия.

Это компании, принадлежащие к международным группам: Газпром (РФ), Engie Energy (Швейцария), Uniper, OMV, Shell и Wintershall (Нидерланды).

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, которые имеют отношение к делу.

По данным управления, речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпромa" с остальными компаниями, которые финансируют строительство "Северный поток-2".

"Это были в основном контракты на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Несмотря на свое обязательство сотрудничать с Управлением, компания не предоставила эту информацию", — заявили в UOKiK.

В польском ведомстве отметили, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы.

"Правила понятны и одинаковы для всех, но Газпром несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию. Российский газовый гигант не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпромa" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", — заявил глава UOKiK Томаш Хрустны.

В UOKiK подчеркнули, что, если транзакция оказывает влияние на внутренний рынок или группа капитала достигает достаточного оборота на нем — даже иностранный предприниматель обязан сообщить об этом в национальное антимонопольное управление.

"Основой этих обязательств являются европейские нормы, на которых основан польский закон о конкуренции и защите прав потребителей", — отмечают в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2019 года Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши наложило штраф на компанию Engie Energy в размере 172 млн злотых (около $44 млн) в рамках расследования строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Напомним, 17 декабря 2019 года Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

11 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Перед этим Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф на компанию Engie Energy в размере 172 млн злотых (около 44 млн долларов) в рамках расследования строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли резолюцию по энергетической безопасности в Европе, где упоминаются скандальные российские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

На данный момент российский "Газпром" получил разрешение на строительство "Северного потока-2" во многих странах, через воды и территорию которых планируется прокладывать трубопровод, в частности, в РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.