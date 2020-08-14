Политика 60 минут назад

Почти все страны ЕС подписали ноту против вмешательства США в строительство Nord stream 2

В демарше приняли участие 24 государства-члена ЕС

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Почти все страны Европейского Союза подписали ноту протеста, которая требует от США прекратить вмешательство в строительство российского газопровода "Северный поток-2".

С текстом документа ознакомилось немецкое издание Welt.

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"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш, ноту протеста против американской санкционной политики передали в Госдепартамент. В демарше приняли участие 24 государства-члена ЕС", — цитирует издание европейского дипломата.

Таким образом, европейский протест против вмешательства США получил удивительно сильную поддержку.

Хотя строительство газопровода Балтийского моря между Россией и Германией подверглось критике со стороны многих европейских стран, Евросоюз сейчас в значительной степени един в своем неприятии вмешательства США.

Указано, что только 3 страны ЕС не присоединились к ноте протеста. В то же время, какие страны отказались подписать документ, пока неизвестно.

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Как отмечается, содержание демарша повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное 17 июля. В нем он выразил глубокую обеспокоенность случаями применения санкций против европейских компаний.

"Мы очень обеспокоены растущим применением санкций Соединенными Штатами против европейских компаний и интересов. Европейский Союз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права", — говорится в тексте ноты.

Как известно, проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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