Германия отказала "Северному потоку-2" в освобождении от правил газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении проекта "Северный поток-2" от правил газовой директивы Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном 15 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Заявка Nord Stream-2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока-2" отклонена", — говорится в сообщении.

Вскоре это решение прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream-2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!" — написал он в Twitter.

Как известно, компания Nord Stream-2 направила заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream-2 достроен к тому моменту не был. В заявке компания привела тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Специалисты считают, что теперь собственник Nord Stream-2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

Напомним, Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе "Северный поток-2".

Среди главных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream-2 в Балтийском море, а США продолжат настаивать на своем несогласии с проектом.