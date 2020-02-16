Россия не сможет достроить "Северный поток-2" — США

Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream-2 в Балтийском море, а США продолжат настаивать на своем несогласии с проектом.

Об этом заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью агентству Bloomberg.

В частности, отвечая на вопрос о попытках России обойти санкции США в отношении трубопровода и завершить его самостоятельно, министр ответил: "Они не смогут".

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При этом министр отклонил утверждение о том, что "Газпром" столкнется с небольшой задержкой в ​​связи с санкциями США.

"Это будет очень большая задержка, так как в России нет технологий", — уверен Бруйетт.

"Если они разработают их (технологии), то увидим, что они будут делать. Но я не думаю, что это будет так же легко, как сказать: "Смотрите, мы уже почти справились, мы практически завершили"", — добавил он.

Также американский министр подчеркнул, что если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, то США рассмотрят дополнительные меры.

Напомним, "Газпром" ожидает, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен к концу 2020 года.

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В свою очередь в Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.

В январе в "Газпроме" сообщали, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российскими мощностями.

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше.

10 февраля 2020 года российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", способное вести строительство "Северного потока-2", закончило модернизацию и отправилось из порта Находки в Сингапур.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что именно это судно могут использовать для прокладки "Северного потока-2".