Политика 30 минут назад

Дело о "Северном потоке-2": Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро

Из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству газопровода

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 29 млрд злотых (более 6 млрд евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте польского регулятора.

Кратко и по делу в Telegram

Согласно решению, еще 5 других компаний оштрафованы более чем на 234 млн злотых. Все они принимали участие в строительстве трубопровода.

"Согласно решению главы Управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2", — говорится в заявлении.

Известно, что по этому делу, кроме российского "Газпрома", проходили французский Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкий Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Читайте также:
В США создают коалицию для недопущения завершения строительства "Северного потока-2"

"Производство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума "Северный поток-1") заключили ряд соглашений по финансированию NS2, что, в свою очередь, подтвердило их важную и необходимую роль во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность NS2", — говорится в заявлении.

Указано, что регулятор наложил максимальные штрафы, предусмотренные законодательством (в размере 10% годового оборота) за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

Напомним, в августе UOKiK оштрафовало "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

Читайте также:
"Газпром" перестал владеть судном, способным достроить "Северный поток-2"

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2".

При этом в польском ведомстве отметили, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы.

Ранее Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регуляциями ЕС и не имеет права на исключение.

В ноябре 2019 года Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши наложило штраф на компанию Engie Energy в размере 172 млн злотых (около $44 млн) в рамках расследования строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минус один повод для штрафа: в Украине окончательно отменили книгу жалоб
Минус один повод для штрафа: в Украине окончательно отменили книгу жалоб
Оказались в ловушке: владельцев "евроблях" массово штрафуют на 170 тысяч грн
Оказались в ловушке: владельцев "евроблях" массово штрафуют на 170 тысяч грн
В 2020 году Украина сократила транзит газа на 40%
В 2020 году Украина сократила транзит газа на 40%
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У зараженного коронавирусом Порошенко ухудшилось состояние

  3. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 4 753 случая коронавируса

  4. В Винницкой области задержали семью, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата (ФОТО)

  5. Тайский монарх помиловал всех заключенных украинцев

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...