В США создают коалицию для недопущения завершения строительства "Северного потока-2"

США планируют создать коалицию для того, чтобы предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild.

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"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток-2" защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток-2" не будет достроен", — отметил он.

"Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа", — добавил Помпео.

Ранее Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального и подтвердил необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток-2".

В то же время сообщалось, что почти все страны Европейского Союза подписали ноту протеста, которая требует от США прекратить вмешательство в строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Как известно, проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

До этого стало известно, что строительство не смогут закончить до осени.