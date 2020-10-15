Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального

Европейский Союз ввел санкции в отношении шести граждан Российской Федерации и одного учреждения в связи с покушением на убийство оппозиционного политика Алексея Навального с использованием химического оружия.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Совет ЕС сегодня ввел ограничительные меры против шести человек и одного учреждения, причастных к попытке убийства Алексея Навального, который был отравлен токсическим нервно-паралитическим агентом группы "Новичок" 20 августа 2020 года в России", — говорится в сообщении.

Указано, что это решение принято после политического согласия, достигнутого во время Совета министров ЕС по иностранным делам 12 октября 2020 года.

При этом принятые ограничительные меры включают запрет на путешествия в ЕС и замораживание счетов лиц и учреждений. Кроме того, гражданам и учреждениям Евросоюза запрещено предоставлять любые финансовые ресурсы фигурантам санкционного списка.

В то же время отдельно подчеркивается, что указанные 6 россиян и учреждение подлежат санкциям в рамках ограничительных мер против распространения и использования химического оружия.

Как отмечается, это тот же правовой инструмент, который использовался для наложения санкций на тех, кто несет ответственность за владение, транспортировку и использование токсического нервно-паралитического агента по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.

Таким образом, после дополнения в этот список входят 15 человек и 2 учреждения, подпадающие под санкции за нарушение режима запрещения химического оружия.

Известно, что сам правовой акт, а также имена лиц, включенных в перечень, обнародованы в Официальном журнале Евросоюза.

В частности, в санкционный список вошли представители администрации президента РФ Андрей Ярин, Сергей Кириенко, представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло, директор ФСБ РФ Александр Бортников и два заместителя министра обороны России — Павел Попов и Алексей Криворучко.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа по дороге из Сибири в Москву. Его положили в больницу в Омске, а через 2 дня отправили в Берлин.

Немецкие эксперты обнаружили в организме Навального следы отравления нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Лаборатории Германии, Франции и Швеции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили факт отравления.

В свою очередь российские власти продолжают отрицать причастность к отравлению оппозиционера, обвиняя Запад и ОЗХО в манипулировании фактами и в политизации дела.