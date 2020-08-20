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Навального из-за отравления доставили в больницу, оппозиционер находится в коме — СМИ

На данный момент Навальный находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ

Алексей Навальный. Фото: Getty Images Алексей Навальный. Фото: Getty Images
Алексей Навальный. Фото: Getty Images

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсетях.

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"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление", — сообщила Ярмыш.

По ее словам, Навальный пил чай в аэропорту.

Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — уточнила агентству "Интерфакс-Сибирь" Ярмыш.

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В свою очередь, в Минздраве Омской области подтвердили госпитализацию оппозиционера после того, как рейс из Томска, которым он летел в Москву, вынужденно сел в Омске, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", — сообщили в областном Минздраве.

В данный момент Навальный находится без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила в соцсетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", — написала пресс-секретарь.

Напомним, 28 января 2018 года в Москве во время акции "Забастовка избирателей" полиция задержала Алексея Навального, который был организатором протестных мероприятий. Акция проводилась с целью убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ.

25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Навальный назвал решение ЦИК незаконным.

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