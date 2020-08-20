Навального из-за отравления доставили в больницу, оппозиционер находится в коме — СМИ

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсетях.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление", — сообщила Ярмыш.

По ее словам, Навальный пил чай в аэропорту.

Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — уточнила агентству "Интерфакс-Сибирь" Ярмыш.

В свою очередь, в Минздраве Омской области подтвердили госпитализацию оппозиционера после того, как рейс из Томска, которым он летел в Москву, вынужденно сел в Омске, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", — сообщили в областном Минздраве.

В данный момент Навальный находится без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила в соцсетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", — написала пресс-секретарь.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Напомним, 28 января 2018 года в Москве во время акции "Забастовка избирателей" полиция задержала Алексея Навального, который был организатором протестных мероприятий. Акция проводилась с целью убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ.

25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Навальный назвал решение ЦИК незаконным.