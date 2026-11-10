Россия остановила добычу на одном из крупнейших месторождений алмазов из-за миллиардного ущерба

Российская компания "Алроса" приостановила добычу алмазов на ряде месторождений, чтобы сократить издержки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

По словам гендиректора компании Павла Мариничева, под замораживание попали в том числе месторождения дочерней компании "Алмазы Анабара", которая является крупнейшим предприятием в мире по алмазодобыванию на россыпных месторождениях и добывает 11% всех алмазов группы "Алроса".

"Остановили добычу на менее рентабельных наших месторождениях... Мы оптимизируем свои расходы", - пояснил Мариничев.

Он добавил, что меры по оптимизации были заложены в бюджет "Алросы" на текущий год. Но их может оказаться недостаточно: не исключено, что компании придется принять новые меры по сокращению расходов, сказал топ-менеджер.

Впервые ушли в минус

В этом году "Алроса", на треть принадлежащая "Росимуществу", а еще на 25% - правительству Якутии, впервые за 6 лет стала убыточной. По итогам первого полугодия компания потеряла 9,5 млрд рублей ($116,565 млн), согласно отчетности с МСФО.

Выручка "Алросы" из года в год сократилась на 33%, показатель EBITDA - на 61%, а свободный денежный поток (разница между поступлениями на счета и оттоком) стал отрицательным. За полугодие кассовый разрыв у "Алросы" составил 16,9 млрд рублей ($207,36 млн), а за последние 12 месяцев – 33,2 млрд ($407,4 млн).

"Алроса", находящаяся под западными санкциями с 2022 года, сократила добычу на 10%, до 29,8 миллиона каратов. А в этом прогнозирует спад еще на 13-16%, до 25-26 млн каратов.

Чтобы уменьшить расходы, в прошлом году "Алроса" сократила ‌зарплаты работников, непосредственно не привлеченных к добыче, на 10%, некоторых перевела на неполный рабочий день, а кроме того, приостановила работу на некоторых месторождениях. В июне "Алроса" решила законсервировать горные работы на предприятии "Севералмаз", обеспечивающем около 10% добычи алмазов в стране.



