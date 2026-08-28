Санкции и кризис: российский алмазный гигант понес миллиардный ущерб впервые за шесть лет

Крупнейшая алмазодобывающая госкомпания России "Алроса", контролирующая около 90% добычи в стране и 30% мирового рынка, завершила первое полугодие 2026 года с чистым убытком в 9,5 млрд рублей (около 112,72 миллиона долларов). Это первый отрицательный результат компании с 2020 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Финансовые результаты

Согласно отчетности компании, выручка предприятия сократилась на 33% - до 90,3 млрд рублей (без учета субсидий). Валовая прибыль уменьшилась втрое и составляет 14,1 млрд рублей, а показатель EBITDA упал на 61% – до 14,3 млрд рублей. Операционный ущерб за 6 месяцев достиг 6 млрд рублей.

"Состояние "Алросы" сейчас тяжелое", - отметили аналитики инвесткомпании по управлению активами Вектор Капитал".

Помимо чистого ущерба, "Алроса" работает в минус по денежным потокам - иными словами, поступления на ее счета не покрывают все оттоки. Кассовый разрыв за полугодие составил 16,9 млрд рублей, а за последние 12 месяцев – 33,2 млрд рублей.

Добыча сокращается

"Алроса" обеспечивает около 90% добычи алмазов в России и находится под западными санкциями с 2022 года. В 2025 году компания сократила добычу на 10%, до 29,8 млн каратов. На 2026 год прогнозируется дальнейшее сокращение на 13-16% - до 25-26 млн каратов.

В то же время запасы нераспроданных алмазов на балансе компании выросли до 150,84 млрд рублей против 148,45 млрд годом ранее.

"Алроса" объясняет результаты геополитической и макроэкономической неопределенности, сокращение запасов алмазов и бриллиантов в секторе и розничной торговле, а также укреплением рубля.

Отмечается, что компания уже сделала определенные шаги по уменьшению затрат: снизила зарплаты части работников на 10%, перевела некоторых на неполный рабочий день и приостановила работы на отдельных месторождениях. В июне "Алроса" решила законсервировать горные работы на предприятии "Севералмаз".

Однако, как отметили в "Вектор Капитале", текущий денежный поток "уже не позволяет одновременно безболезненно финансировать капитальные расходы и обслуживать долг".

Напомним, половина предприятий малого, среднего и микробизнеса в России зафиксировала сокращение своей выручки по итогам опроса в июле. В то же время о росте доходов смогли сообщить только 21% компаний.