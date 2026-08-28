Санкції та криза: російський алмазний гігант зазнав мільярдних збитків вперше за шість років

Найбільша алмазодобувна держкомпанія Росії "Алроса", що контролює близько 90% видобутку в країні та 30% світового ринку, завершила перше півріччя 2026 року з чистим збитком у 9,5 млрд рублів (приблизно 112,72 мільйона доларів). Це перший негативний результат компанії з 2020 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Фінансові результати

Згідно звітністі компанії, виторг підприємства скоротився на 33% — до 90,3 млрд рублів (без урахування субсидій). Валовий прибуток зменшився втричі і становить 14,1 млрд рублів, а показник EBITDA впав на 61% — до 14,3 млрд рублів. Операційний збиток за 6 місяців досяг 6 млрд рублів.

"Стан "Алроси" зараз важкий", — зазначили аналітики інвесткомпанії з управління активами Вектор Капітал".

Крім чистого збитку, "Алроса" працює в мінус за грошовими потоками — іншими словами, надходження на її рахунки не покривають усі відтоки. Касовий розрив за півріччя склав 16,9 млрд рублів, а за останні 12 місяців — 33,2 млрд рублів.

Видобуток скорочується

"Алроса" забезпечує близько 90% видобутку алмазів у Росії та перебуває під західними санкціями з 2022 року. У 2025 році компанія скоротила видобуток на 10%, до 29,8 млн каратів. На 2026 рік прогнозується подальше скорочення на 13–16% — до 25–26 млн каратів.

Водночас запаси нерозпроданих алмазів на балансі компанії зросли до 150,84 млрд рублів проти 148,45 млрд роком раніше.

"Алроса" пояснює результати геополітичною та макроекономічною невизначеністю, скороченням запасів алмазів і діамантів у секторі та роздрібній торгівлі, а також зміцненням рубля.

Зазначається, що компанія вже зробила певні кроки до зменшення витрат: знизила зарплати частині працівників на 10%, перевела деяких на неповний робочий день і призупинила роботи на окремих родовищах. У червні "Алроса" вирішила законсервувати гірничі роботи на підприємстві "Севералмаз".

Однак, як зазначили у "Вектор Капіталі", поточний грошовий потік "вже не дозволяє одночасно безболісно фінансувати капітальні витрати та обслуговувати борг".

Нагадаємо, половина підприємств малого, середнього та мікробізнесу в Росії зафіксувала скорочення свого виторгу за підсумками опитування у липні. Водночас про зростання доходів змогли повідомити лише 21% компаній