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Російська атака пошкодила гіпермаркет Fozzy у Вишневому: магазин не працює

гіпермаркет Fozzy
Наслідки російського удару по гіпермаркету Fozzy / Фото: facebook.com/fozzyshop.ua

28 серпня внаслідок російської атаки зазнав влучання та руйнувань гіпермаркет Fozzy  у місті Вишневе на Київщині. Магазин тимчасово зачинено.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

За попередніми даними, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. 

"Сьогодні внаслідок російської атаки зазнав влучання наш гіпермаркет Fozzy у Вишневому. Найважливіше – люди не постраждали. Наразі на місці працюють рятувальники та триває ліквідація наслідків атаки", - повідомили у компанії.

Наразі оцінюється масштаб пошкоджень, гіпермаркет не працює.

Удари по супермаркетам і логістиці

Унаслідок російської атаки 27 серпня на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”. Це була вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує мережа, протягом серпня.

У той же день внаслідок російського удару було пошкоджено склад мережі магазинів “Коло”, яка нещодавно стала частиною команди VARUS. Наразі компанія оцінює завдані збитки та працює над тим, щоб наслідки атаки якомога менше позначилися на клієнтах. 

Раніше повідомлялося, що мережа магазинів Novus перейшли на формат прямих постачань від ключових контрагентів після знищення центрального складу внаслідок удару РФ.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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