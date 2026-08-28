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Российская атака повредила гипермаркет FOZZY в Вишневом: магазин не работает
28 августа в результате российской атаки потерпел попадание и разрушения гипермаркет FOZZY в городе Вишневое Киевской области. Магазин временно закрыт.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
По предварительным данным, никто из работников и посетителей не пострадал.
"Сегодня в результате российской атаки попал попадание наш гипермаркет FOZZY в Вишневом. Самое важное – люди не пострадали. Сейчас на месте работают спасатели и продолжается ликвидация последствий атаки", - сообщили в компании.
Пока оценивается масштаб повреждений, гипермаркет не работает.
Удары по супермаркетам и логистике
В результате российской атаки 27 августа в Киевской области поврежден состав, который использует сеть супермаркетов "Фора". Это была уже третья атака на использующую сеть логистическую инфраструктуру в течение августа.
В тот же день в результате российского удара был поврежден состав сети магазинов "Коло", которая недавно стала частью команды VARUS. Сейчас компания оценивает нанесенный ущерб и работает над тем, чтобы последствия атаки как можно меньше отразились на клиентах.
Ранее сообщалось, что сеть магазинов Novus перешли на формат прямых поставок от ключевых контрагентов после уничтожения центрального состава в результате удара РФ.