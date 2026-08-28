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Службу в ВСУ зачтут в срок иммиграции: правительство изменило правила для иностранных добровольцев

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Правительство усилило защиту иностранных бойцов / Минобороны

Кабинет Министров одобрил законопроект, призванный усилить правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в защите Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Документ предусматривает расширение прав иностранных защитников после завершения военного контракта.

В частности, срок их законного временного проживания в Украине увеличат с трех до шести месяцев, чтобы у них было больше времени для урегулирования своего правового статуса.

Кроме того, период военной службы будет относиться к обязательному пятилетнему сроку проживания, необходимому для получения разрешения на иммиграцию.

Для лиц, которые из-за угрозы жизни или политических преследований не могут получить или обменять паспорт в стране происхождения, введут специальное удостоверение иностранца для выезда за границу.

В настоящее время правительственный законопроект передан на рассмотрение и одобрение Верховной Раде.

Напомним, в июле Кабмин утвердил единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, изъявивших добровольное желание приобщиться к защите Украины. Утвержденная процедура четко регламентирует весь логистический путь добровольца, начиная с поездки в Украину и заканчивая непосредственным заключением контракта на военную службу.

Автор:
Татьяна Бессараб

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