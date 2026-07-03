В Украине утвердили новые правила привлечения иностранных добровольцев в ВСУ: кто будет иметь право привозить бойцов

Кабмин утвердил единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, изъявивших добровольное желание приобщиться к защите Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как отмечают в правительстве, это решение является очередным этапом масштабной реформы рекрутинга, реализуемой по заданию Президента Украины.

Главная цель нововведения – масштабировать привлечение мотивированных иностранных граждан, создать для них прозрачный механизм сопровождения, системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военнослужащих.

Утвержденная процедура четко регламентирует весь логистический путь добровольца, начиная с поездки в Украину и заканчивая непосредственным заключением контракта на военную службу.

Теперь весь процесс будет происходить по единым прозрачным правилам:

Работать с иностранными добровольцами могут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства . К участию будут допускаться только зарегистрированные в Украине компании, отвечающие установленным требованиям, не под санкциями, не имеющие связей с государством-агрессором и внесшие обеспечительный платеж 5 млн грн.

. К участию будут допускаться только зарегистрированные в Украине компании, отвечающие установленным требованиям, не под санкциями, не имеющие связей с государством-агрессором и внесшие обеспечительный платеж 5 млн грн. После проверки компании будут сопровождать добровольца на всех этапах – от оформления документов до заключения контракта.

– от оформления документов до заключения контракта. Компании будут обеспечивать оформление документов, страхование, прибытие в Украину, проживание и питание. Стоимость пакета услуг — 300 тыс. грн за одного кандидата, а выплаты будут производиться поэтапно.

за одного кандидата, а выплаты будут производиться поэтапно. Компании будут отвечать за законность всех процедур и подлинность документов. Если кандидат не пройдет ВЛК или откажется подписывать контракт, компания за свой счет обеспечит его возвращение в страну выбытия .

Для самих добровольцев финальный этап остается неизменным. По прибытии они пройдут стандартные проверки, ВЛК и обязательную базовую общевоенную подготовку. К силам обороны иностранцы будут приобщаться на абсолютно тех же условиях и с теми же правами, что и украинские военнослужащие.

Напомним, система рекрутинга в Сила обороны Украины позволяет кандидатам выбирать военную специальность, соответствующую их навыкам. Это позволяет использовать гражданский опыт в качестве базы для эффективной службы. В январе и феврале 2026 года самыми популярными направлениями стали пять специальностей. Каждый третий доброволец избрал специальность оператора БПЛА.